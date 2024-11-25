Microsoft отказалась обновлять ARM-компьютеры на Windows 11 24H2 из-за неожиданной проблемы

Опубликовано 25 ноября 2024, 08:151 мин.
Microsoft отказалась обновлять ARM-компьютеры на Windows 11 24H2 из-за неожиданной проблемыКакой-то дырявый вышел апдейт
Microsoft приостановила обновление ARM-компьютеров до версии Windows 11 24H2 из-за проблем с поддержкой принтеров и сканеров.
Проблема связана с протоколом eSCL, который используется для драйверов беспроводных и USB-сканеров. Компания подтвердила, что устройства не переключаются из режима eSCL в USB, что мешает корректной работе драйверов и обнаружению подключённых устройств.
Ошибка затрагивает многофункциональные устройства и сканеры с поддержкой протокола eSCL.
Чтобы избежать ухудшения пользовательского опыта, Microsoft временно заблокировала обновление для компьютеров с подключёнными такими устройствами. Аналогичный запрет ранее коснулся ПК, на которых установлены некоторые игры Ubisoft.
На данный момент исправление не анонсировано и Microsoft советует IT-администраторам отслеживать проблему через Windows Update с идентификатором 54762729.