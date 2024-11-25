Microsoft отказалась обновлять ARM-компьютеры на Windows 11 24H2 из-за неожиданной проблемы

Проблема связана с протоколом eSCL, который используется для драйверов беспроводных и USB-сканеров. Компания подтвердила, что устройства не переключаются из режима eSCL в USB, что мешает корректной работе драйверов и обнаружению подключённых устройств.

Ошибка затрагивает многофункциональные устройства и сканеры с поддержкой протокола eSCL.

Чтобы избежать ухудшения пользовательского опыта, Microsoft временно заблокировала обновление для компьютеров с подключёнными такими устройствами. Аналогичный запрет ранее коснулся ПК, на которых установлены некоторые игры Ubisoft.

На данный момент исправление не анонсировано и Microsoft советует IT-администраторам отслеживать проблему через Windows Update с идентификатором 54762729.