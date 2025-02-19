Компьютеры
Опубликовано 19 февраля 2025, 07:24
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Microsoft отказалась от слежки за местоположением пользователей в Windows 10 и Windows 11

Как-то даже не похоже на современные IT-тенденции
Microsoft объявила об удалении функции истории местоположения из Windows 10 и Windows 11.
Microsoft отказалась от слежки за местоположением пользователей в Windows 10 и Windows 11
© Bleeping Computer

Ранее эта возможность позволяла, например, виртуальному ассистенту Cortana получать доступ к геоданным устройства за последние 24 часа.

Компания пояснила, что данные о локации хранились локально и собирались только по запросу приложений, но не чаще одного раза в секунду. Теперь этот процесс отключен, а соответствующий параметр исчезнет из настроек системы.

Разработчикам, использующим API Windows.Devices.Geolocation, рекомендовано перейти на другие методы работы с геоданными.

Пользователям для полного удаления истории местоположений следует отключить службу геолокации и нажать кнопку «Очистить» в разделе настроек конфиденциальности.

Источник:Bleeping Computer
Автор:Булат Кармак
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