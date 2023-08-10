Компьютеры
23:12, 10 августа 2023
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Microsoft отказалась продлевать лицензии Windows в России, начиная с осени 2023 года

Но нет худа без добра

В свете последних геополитических событий, компания Microsoft приняла решение о прекращении продления лицензий на свою операционную систему Windows для российских пользователей, начиная с осени 2023 года.

Данное решение может привести к ряду проблем для российских компаний и частных пользователей.

Согласно информации, опубликованной на сайте Forbes, оно может затронуть многие сферы: от государственных учреждений до частных компаний и домашних пользователей.

Без возможности обновления и поддержки со стороны Microsoft, российские пользователи могут столкнуться с проблемами безопасности и совместимости.

Принятое решение также может стать стимулом для развития отечественных альтернатив Windows. В последние годы в России активно разрабатываются собственные операционные системы, и сейчас, возможно, наступит момент, когда они получат широкое распространение.

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