Microsoft отказалась продлевать лицензии Windows в России, начиная с осени 2023 года

Данное решение может привести к ряду проблем для российских компаний и частных пользователей.

Согласно информации, опубликованной на сайте Forbes, оно может затронуть многие сферы: от государственных учреждений до частных компаний и домашних пользователей.

Без возможности обновления и поддержки со стороны Microsoft, российские пользователи могут столкнуться с проблемами безопасности и совместимости.

Принятое решение также может стать стимулом для развития отечественных альтернатив Windows. В последние годы в России активно разрабатываются собственные операционные системы, и сейчас, возможно, наступит момент, когда они получат широкое распространение.