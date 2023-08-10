Microsoft отказалась продлевать лицензии Windows в России, начиная с осени 2023 года

Microsoft отказалась продлевать лицензии Windows в России, начиная с осени 2023 годаНо нет худа без добра
В свете последних геополитических событий, компания Microsoft приняла решение о прекращении продления лицензий на свою операционную систему Windows для российских пользователей, начиная с осени 2023 года.
Данное решение может привести к ряду проблем для российских компаний и частных пользователей.
Согласно информации, опубликованной на сайте Forbes, оно может затронуть многие сферы: от государственных учреждений до частных компаний и домашних пользователей.
Без возможности обновления и поддержки со стороны Microsoft, российские пользователи могут столкнуться с проблемами безопасности и совместимости.
Принятое решение также может стать стимулом для развития отечественных альтернатив Windows. В последние годы в России активно разрабатываются собственные операционные системы, и сейчас, возможно, наступит момент, когда они получат широкое распространение.