Microsoft "отнимает" пользователей у популярного браузера Firefox

Так, если пользователь Windows 10 использует Mozilla Firefox в качестве браузера по умолчанию, то в блоке рекомендованных приложений, в меню “Пуск”, появляется достаточно недвусмысленное сообщение “Все еще пользуетесь Firefox? Microsoft Edge уже здесь”, которое имеет ссылку на загрузку обновленного Microsoft Edge, построенного на движке Chromium. К счастью для всех нас, компания Билла Гейтса оставила возможность по отключению подобной рекламы.

Для этого достаточно лишь в контекстном меню выбрать опцию “Отключить все рекомендации” либо отключить рекомендации вручную через общие настройки. Как на подобные действия отреагируют антимонопольные службы различных стран, нам лишь предстоит узнать. Будем следить за развитием событий.