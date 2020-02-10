Компьютеры
Сегодня 17:47
Microsoft "отнимает" пользователей у популярного браузера Firefox
А ведь казалось, что компания только-только начала вставать на путь истинный
Microsoft достаточно часто использует собственную операционную систему для рекламы разработанных ею же продуктов. Так, например, в Windows 10 в меню “Пуск” был внедрен раздел с рекомендациями, где компания рекламировала собственные приложения. Но, как оказалось, этого Microsoft показалось недостаточно и она начала достаточно бесцеремонно “отнимать” пользователей у своих конкурентов.
Так, если пользователь Windows 10 использует Mozilla Firefox в качестве браузера по умолчанию, то в блоке рекомендованных приложений, в меню “Пуск”, появляется достаточно недвусмысленное сообщение “Все еще пользуетесь Firefox? Microsoft Edge уже здесь”, которое имеет ссылку на загрузку обновленного Microsoft Edge, построенного на движке Chromium. К счастью для всех нас, компания Билла Гейтса оставила возможность по отключению подобной рекламы.
Для этого достаточно лишь в контекстном меню выбрать опцию “Отключить все рекомендации” либо отключить рекомендации вручную через общие настройки. Как на подобные действия отреагируют антимонопольные службы различных стран, нам лишь предстоит узнать. Будем следить за развитием событий.