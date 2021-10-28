Microsoft перенесла частичку дизайна новейшей Windows 11 на Windows 10

Ранее мы уже рассказывали об одном таком методе. Теперь же стало известно, что редмондцы изменят дизайн магазина приложений Microsoft Store, сделав его максимально похожим на таковой в Windows 11.

Пока что соответствующее обновление могут скачать лишь участники программы Windows Insider. Разумеется, в дальнейшем оно станет доступно всем желающим. Интернет-источники сообщают, что случится это уже в ближайшие несколько недель.

Отметим, что новый Microsoft Store поддерживает обновлённые win32-приложения, а также позволяет покупать фильмы в онлайн-сервисе Disney+. При этом версия магазина для Windows 11 поддерживает сторонние площадки для продажи софта, благодаря чему пользователи смогут скачивать даже Android-приложения.