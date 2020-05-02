Ожидалось, что стабильная версия Windows 10 May 2020 для производителей компьютеров будет доступна 28 апреля, тогда как обычные пользователи смогут получить ее 12 мая. Однако Microsoft перенесла обновление Windows 10 из-за "дыры в безопасности". Сообщается, что в системе безопасности обновленной операционной системы компания нашла уязвимость, которую запланировала устранить до выпуска Windows 10 May 2020.

Известно, что с учетом переноса даты, производители компьютеров смогут получить обновление уже 5 мая, разработчики не ранее 12 мая, тогда как обычные пользователи смогут установить его в конце мая, а именно 28 числа.