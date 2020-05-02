Компьютеры
Сегодня 10:43
Microsoft перенесла обновление Windows 10 из-за "дыры в безопасности"
Обычные пользователи смогут установить обновление лишь в конце мая
Напомним, что еще в апреле представители Windows сообщали, что закончили работу над обновлением Windows 10, которая продолжалась, без малого, шесть месяцев. Более того, также было объявлено, что участникам программы тестирования Windows Insider уже доступна финальная версия системы.
Ожидалось, что стабильная версия Windows 10 May 2020 для производителей компьютеров будет доступна 28 апреля, тогда как обычные пользователи смогут получить ее 12 мая. Однако Microsoft перенесла обновление Windows 10 из-за "дыры в безопасности". Сообщается, что в системе безопасности обновленной операционной системы компания нашла уязвимость, которую запланировала устранить до выпуска Windows 10 May 2020.
Известно, что с учетом переноса даты, производители компьютеров смогут получить обновление уже 5 мая, разработчики не ранее 12 мая, тогда как обычные пользователи смогут установить его в конце мая, а именно 28 числа.