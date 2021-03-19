Microsoft перенесла выход новейшей Windows 10X

Если быть точнее, то релиз Windows 10X теперь намечен на вторую половину 2021-го. По словам Зака Боудена, журналиста Windows Central, это связано с желанием Microsoft «допилить» проект и быть уверенными в его полной готовности к запуску.

Что интересно, несмотря на более поздний срок выхода, в 10X так и не появится поддержка Win32-приложений на старте. Вместо них ИТ-гигант нацелен продвигать Windows Virtual Desktop и Cloud PC в качестве решений для устаревших приложений.

Напомним, что изначально новая Windows нацелена на слабые компьютеры и ноутбуки, преимущественно учебного сегмента.