Microsoft перестала обновлять даже инсайдерскую версию Windows 10 накануне анонса Windows 11

И вот, накануне этого мероприятия, редмондцы перестали обновлять не только обычную версию Windows 10, но даже её инсайдерский вариант. Речь идёт о версии операционной системы для участников программы тестирования Windows Insiders в канале Dev Channel, сообщает WinFuture.

Скорее всего, связано это с нежеланием Microsoft допустить хотя бы какую-то утечку своей новой ОС. А учитывая, что в сети и так имеется немало этих самых утечек, видимо, компании всё ещё есть чем удивить нас на презентации.

Напомним, что ранее сообщалось о переносе множества наработок с Windows 10X в Windows 11. Также «сливы» заявляли о том, что долгожданное обновление Sun Valley в конечном итоге и могли перерасти в новую версию системы.