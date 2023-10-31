Microsoft перестала поддерживать Windows CE, выпущенную более 25 лет назад

Это решение вызвало смешанные реакции в разных странах.

Windows CE дебютировала в ноябре 1996 года, всего через несколько месяцев после выхода Windows NT 4, первой версии NT с рабочим столом Explorer из Windows 95.

В начале этого месяца последняя версия, CE 8, также известная как Compact Embedded 2013, достигла конца своего срока поддержки.

В 2011 году Microsoft объявила, что она будет заменена унифицированной платформой на базе Windows 8, но мы знаем, насколько успешной она стала. К 2020 году был установлен официальный путь миграции – на контейнер поверх Win10 IoT.

Стоит отметить, что Windows CE, несмотря на свои взлеты и падения, оставалась важной частью эволюции мобильных и встроенных устройств на протяжении многих лет.