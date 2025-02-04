Microsoft перестала советовать, как обойти проверку TPM для установки Windows 11

Компания удалила соответствующую инструкцию из официального справочного центра после выхода обновления Windows 11 24H2.

Ранее Microsoft позволяла пользователям редактировать реестр Windows для отключения проверки TPM 2.0 и несовместимого процессора. Однако теперь этот метод больше не поддерживается официально, хотя технически может работать.

Microsoft настойчиво рекомендует обновляться только на совместимых устройствах, а пользователям старых ПК советует приобрести новые компьютеры.

Вероятно, на это решение повлияли и партнеры компании — Dell, AMD и прочие производители.

С приближением окончания поддержки Windows 10 в 2025 году, многим пользователям придется искать альтернативные решения для обновления или замены устройств.