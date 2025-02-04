Microsoft перестала советовать, как обойти проверку TPM для установки Windows 11

Опубликовано 04 февраля 2025, 07:491 мин.
Microsoft перестала советовать, как обойти проверку TPM для установки Windows 11Поддались на просьбу партнеров?
Microsoft больше не рекомендует обходить проверку TPM и процессора для установки Windows 11.
Компания удалила соответствующую инструкцию из официального справочного центра после выхода обновления Windows 11 24H2.
Ранее Microsoft позволяла пользователям редактировать реестр Windows для отключения проверки TPM 2.0 и несовместимого процессора. Однако теперь этот метод больше не поддерживается официально, хотя технически может работать.
Microsoft настойчиво рекомендует обновляться только на совместимых устройствах, а пользователям старых ПК советует приобрести новые компьютеры.
Вероятно, на это решение повлияли и партнеры компании — Dell, AMD и прочие производители.
С приближением окончания поддержки Windows 10 в 2025 году, многим пользователям придется искать альтернативные решения для обновления или замены устройств.