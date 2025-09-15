Microsoft перестанет поддерживать Windows 10 через месяц

Под это ограничение попадают все редакции Windows 10 версии 22H2, включая Home, Pro, Enterprise, Education и IoT Enterprise. В тот же день закончится расширенная поддержка Windows 10 2015 LTSB и Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015.

Компания предлагает несколько сценариев для пользователей, которые не готовы расставаться с «десяткой». Можно перейти на Windows 11 или воспользоваться облачной Windows 365.

Те, кто хочет остаться на старой системе, смогут подключить программу Extended Security Updates (ESU), которая обойдётся в $30 в год для домашних ПК и $61 для корпоративных. Для домашних пользователей предусмотрены и бесплатные варианты: участие в программе Microsoft Rewards или активация Windows Backup для синхронизации данных.

Альтернативой остаются LTSC-версии, предназначенные для специализированных устройств. Так, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 будет поддерживаться до января 2027 года, а версия 2019 — до 2029-го.

Между тем статистика показывает, что время Windows 10 подходит к концу. По данным Statcounter, на Windows 11 сегодня работает уже 53% компьютеров, тогда как доля Windows 10 упала до 42%.