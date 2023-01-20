Microsoft перестанет продавать Windows 10 на своём сайте уже со следующего месяца

Соответствующие уведомления появились на страницах Windows 10 Home, Pro и Workstation на сайте Microsoft. При этом поддержка системы продолжится ещё в течение ближайших нескольких лет.

Так, например, Windows 10 будет по-прежнему поддерживаться патчами безопасности, которые помогут защитить ПК пользователей от вирусов, шпионских и других вредоносных программ, до 14 октября 2025 года.