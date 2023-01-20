Microsoft перестанет продавать Windows 10 на своём сайте уже со следующего месяца

Microsoft перестанет продавать Windows 10 на своём сайте уже со следующего месяцаНамёки купить Windows 11 резко перестали быть намёками
Компания Microsoft прекратит прямую продажу лицензий Windows 10 уже с 1 февраля 2023 года.
Фото: Trusted Reviews
Соответствующие уведомления появились на страницах Windows 10 Home, Pro и Workstation на сайте Microsoft. При этом поддержка системы продолжится ещё в течение ближайших нескольких лет.
Так, например, Windows 10 будет по-прежнему поддерживаться патчами безопасности, которые помогут защитить ПК пользователей от вирусов, шпионских и других вредоносных программ, до 14 октября 2025 года.
PCWorld
Таким образом, уже начиная с февраля 2023 года Windows 11 будет не только операционной системой, которую Microsoft хочет, чтобы вы купили, но и единственной, которую вы сможете приобрести у компании напрямую.
Но всё ещё остаётся альтернатива для тех, кто хочет приобрести лицензию Windows 10. Достаточно обратиться к сторонним розничным продавцам. Те же OEM-копии десятки всё ещё доступны на Amazon и прочих онлайн-ресурсах.