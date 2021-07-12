Microsoft по ошибке одобрила вирусный драйвер для Windows

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Microsoft по ошибке одобрила вирусный драйвер для WindowsСлед которого ведёт в Китай
Последние пару недель вокруг Microsoft формируется исключительно положительный новостной фон. У того есть одна большая причина — анонс новенькой Windows 11.
Но не стоит забывать, что редмондцы допускают и ошибки. Так, например, стало известно, что IT-гигант по ошибке подписал и одобрил к использованию драйвера Netfilter. Они, в свою очередь, оказались руткитом для взлома Windows, сообщает G DATA.
Обнаруживший проблему эксперт Карстен Хан рассказал, что речь идёт о софте, подписанном Microsoft в рамках Windows Hardware Compatibility Program (WHCP). Эти драйверы содержали в себе вредоносную функциональность, с помощью которой заражённый компьютер переходил в режим команд от расположенной в Китае C&C-инфраструктуры.
Отметим, что на момент написания материала Microsoft благополучно заблокировала учётную запись поставщика драйвера.