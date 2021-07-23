Microsoft починила игровой режим Windows 10

Напомним, что апдейт, вышедший в рамках программы Patch Tuesday, приводил к снижению частоты кадров и зависанию изображения в играх, если пользователь включал игровой режим. PC Gamer пишет, что заплатка, призванная всё исправить, станет частью обновления Windows 10 (21H2).

Что интересно, IT-гигант так и не озвучил причин, по которым поломка вообще произошла. Но широкий круг пользователей получит доступ к патчу уже текущей осенью. Если же вы хотите починить игровой режим уже сейчас, можете принять участие в тестировании Windows 10. Для этого надо вступить в программу Windows Insider.