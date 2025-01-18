Microsoft подтвердила ошибку в BitLocker, блокирующую изменение настроек

Ошибка проявляется в появлении сообщения «Для вашей безопасности некоторые параметры управляются вашим администратором», которое обычно отображается только для бизнес-пользователей управляемых систем. Но появляться такое сообщение, блокирующее санкционированное изменение настроек, стало и для частных пользователей.

Microsoft подтвердила ошибку на странице поддержки и пояснила, что она возникает на неуправляемых системах или ПК, использующих модуль Trusted Platform Module (TPM). TPM — аппаратный компонент, который обеспечивает шифрование и повышение безопасности системы. Поскольку большинство современных ПК оснащены TPM и его наличие является обязательным для установки Windows 11, эта ошибка, вероятно, затрагивает множество некоммерческих пользователей Windows 11.

Пользователям остаётся только ждать исправления от Microsoft, так как решения пока нет. При этом недоступно и расшифровывание дисков, защищённых BitLocker, и изменение настроек этой функции.