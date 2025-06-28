Microsoft подтвердила возможность получать обновления для Windows 10 ещё год

Опубликовано 28 июня 2025, 02:151 мин.
Microsoft подтвердила возможность получать обновления для Windows 10 ещё годНо потом всё равно понадобится новый компьютер
Microsoft подтвердила, что расширенные обновления безопасности для Windows 10, которые будут выходить ещё год, доступны для всех ПК, даже неподдерживаемых для перехода на Windows 11. Об этом сообщает Windows Latest.
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Для дальнейшей работы Windows 10 требуется ПК с подлинной / предварительно активированной лицензией. На компьютер необходимо установить инструмент Windows 10 ESU, который, как уже отмечалось, работает даже на неподдерживаемых компьютерах.
Однако расширенные обновления для Windows 10 будут выходить в течение года. После этого всё равно придётся приобрести ПК, соответствующий требованиям Microsoft.