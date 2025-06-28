Microsoft подтвердила возможность получать обновления для Windows 10 ещё год

Для дальнейшей работы Windows 10 требуется ПК с подлинной / предварительно активированной лицензией. На компьютер необходимо установить инструмент Windows 10 ESU, который, как уже отмечалось, работает даже на неподдерживаемых компьютерах.

Однако расширенные обновления для Windows 10 будут выходить в течение года. После этого всё равно придётся приобрести ПК, соответствующий требованиям Microsoft.