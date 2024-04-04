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Компьютеры
Опубликовано 04 апреля 2024, 01:01
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Microsoft подвергся суровой критике в отчете о кибербезопасности

Правительства США
В отчете, опубликованном назначенным администрацией Байдена советом по обзору кибербезопасности, говорится о «цепочке ошибок» со стороны технологического гиганта Microsoft, позволивших государственным китайским кибероператорам взломать почтовые аккаунты высокопоставленных чиновников США, включая министра коммерции Джину Раймондо.
Microsoft подвергся суровой критике в отчете о кибербезопасности

© Ferra.ru

Согласно отчету, Microsoft допустил «качественные ошибки» в области кибербезопасности и проявил недостаточную прозрачность относительно своего знания о целевом взломе, который затронул несколько американских ведомств, занимающихся вопросами Китая.

Совет пришел к выводу, что «культура безопасности Microsoft была неадекватной и требует изменений» и призвала к «быстрой культурной трансформации» в компании, включая публичное раскрытие плана по осуществлению фундаментальных реформ в области безопасности.

Отчет также высказал обеспокоенность в отношении другого взлома, о котором сообщил сам Microsoft в январе этого года — взлом почтовых аккаунтов, включая аккаунты нескольких высокопоставленных руководителей Microsoft и некоторых клиентов компании, приписанный государственным российским хакерам.

Майкрософт признал, что недавние события «показали необходимость принятия новой культуры инженерной безопасности в собственных сетях» и заявил о мобилизации своих инженерных команд для идентификации и устранения устаревшей инфраструктуры, улучшения процессов и соблюдения стандартов безопасности.