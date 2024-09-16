Опубликовано 16 сентября 2024, 07:081 мин.
Microsoft показала, что компания делает с отслужившими свое HDD«И так будет с каждым»
Microsoft решила использовать роботов для разборки и переработки устаревших жестких дисков в рамках своей программы по сокращению электронных отходов.
В прошлом такие диски обычно уничтожались путем измельчения, что превращало редкие металлы, такие как неодим, в мусор. Новый проект направлен на извлечение ценных компонентов, таких как магниты, для их повторного использования.
Идея появилась на хакатоне Microsoft в 2020 году, и теперь компания планирует использовать эту технологию в своих центрах обработки данных.
Роботизированная система демонтирует диски, уничтожает данные и сортирует пригодные для переработки материалы.
Компания намерена достичь 90% переработки серверов и комплектующих к 2025 году, а к 2030 году и вовсе дойти до нулевого уровня отходов.