Microsoft пообещала «пропитать» искусственным интеллектом почти все свои продукты уже в ближайшем будущем

При этом компания уже сейчас объявила о новом стандарте плагинов, который будет совместим с ChatGPT, Bing Chat, Dynamics 365 Copilot и Microsoft 365 Copilot. Всё это для того, чтобы разработчики могли создавать плагины, работающие сразу во всех сервисах.

Функции Copilot, которые сейчас находятся в закрытом доступе для тестеров Microsoft 365, станут ещё и частью Microsoft Edge. Так что теперь вы сможете попросить браузер сделать для вас то, что обычно делает ассистент или секретарь.

При этом есть у компании и планы на Windows 11 — система будет использовать Bing Chat вместе с плагинами от сторонних разработчиков. Windows Copilot позволит пользователям изменять настройки, открывать приложения или выполнять другие действия при помощи искусственного интеллекта.

Эти и многие другие анонсы ждут на грядущей конференции. Которая, к слову, начнётся уже в считанные минуты, 23 мая в 21:00 по московскому времени.