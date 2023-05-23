Microsoft пообещала «пропитать» искусственным интеллектом почти все свои продукты уже в ближайшем будущем

Microsoft пообещала «пропитать» искусственным интеллектом почти все свои продукты уже в ближайшем будущемПодробности ждём в ближайшие часы
Конференция разработчиков Microsoft Build 2023 будет пропитана искусственным интеллектом до мозга костей.
При этом компания уже сейчас объявила о новом стандарте плагинов, который будет совместим с ChatGPT, Bing Chat, Dynamics 365 Copilot и Microsoft 365 Copilot. Всё это для того, чтобы разработчики могли создавать плагины, работающие сразу во всех сервисах.
Функции Copilot, которые сейчас находятся в закрытом доступе для тестеров Microsoft 365, станут ещё и частью Microsoft Edge. Так что теперь вы сможете попросить браузер сделать для вас то, что обычно делает ассистент или секретарь.
При этом есть у компании и планы на Windows 11 — система будет использовать Bing Chat вместе с плагинами от сторонних разработчиков. Windows Copilot позволит пользователям изменять настройки, открывать приложения или выполнять другие действия при помощи искусственного интеллекта.
Эти и многие другие анонсы ждут на грядущей конференции. Которая, к слову, начнётся уже в считанные минуты, 23 мая в 21:00 по московскому времени.