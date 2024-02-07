Microsoft потеряла стыд? В Windows 10 появилась непропускаемая полноэкранная реклама

С мая 2023 года пользователи Windows 10 столкнулись с назойливыми всплывающими окнами, а январское обновление 2024 года только усилило ситуацию, предлагая «обновиться» через серию из четырех полноэкранных сообщений.

Эти сообщения подчеркивают преимущества Windows 11, включая бесплатное обновление, сохранение данных и настроек, а также новый дизайн и улучшенную безопасность.