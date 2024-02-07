Microsoft потеряла стыд? В Windows 10 появилась непропускаемая полноэкранная реклама

Microsoft потеряла стыд? В Windows 10 появилась непропускаемая полноэкранная рекламаСлишком навящиво
С мая 2023 года пользователи Windows 10 столкнулись с назойливыми всплывающими окнами, а январское обновление 2024 года только усилило ситуацию, предлагая «обновиться» через серию из четырех полноэкранных сообщений.
Эти сообщения подчеркивают преимущества Windows 11, включая бесплатное обновление, сохранение данных и настроек, а также новый дизайн и улучшенную безопасность.
Несмотря на это, многие пользователи предпочитают оставаться на Windows 10, ссылаясь на недостаточную стабильность новой системы и строгие требования к аппаратному обеспечению, такие как необходимость наличия чипа TPM 2.0.
По данным StatCounter, Windows 10 по-прежнему доминирует на рынке с долей в 66.43%, в то время как Windows 11 занимает лишь 27.82%.
Несмотря на попытки Microsoft увеличить привлекательность Windows 11 за счет интеграции функций, таких как Copilot, большинство пользователей остается верным «десятке».