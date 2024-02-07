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Компьютеры
Опубликовано 07 февраля 2024, 07:44
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Microsoft потеряла стыд? В Windows 10 появилась непропускаемая полноэкранная реклама

Слишком навящиво
Microsoft вновь стала центром внимания, на этот раз из-за внедрения непропускаемой полноэкранной рекламы в Windows 10, призывающей пользователей обновиться до Windows 11.

С мая 2023 года пользователи Windows 10 столкнулись с назойливыми всплывающими окнами, а январское обновление 2024 года только усилило ситуацию, предлагая «обновиться» через серию из четырех полноэкранных сообщений.

Эти сообщения подчеркивают преимущества Windows 11, включая бесплатное обновление, сохранение данных и настроек, а также новый дизайн и улучшенную безопасность.

Microsoft потеряла стыд? В Windows 10 появилась непропускаемая полноэкранная реклама
© ITHome

Несмотря на это, многие пользователи предпочитают оставаться на Windows 10, ссылаясь на недостаточную стабильность новой системы и строгие требования к аппаратному обеспечению, такие как необходимость наличия чипа TPM 2.0.

По данным StatCounter, Windows 10 по-прежнему доминирует на рынке с долей в 66.43%, в то время как Windows 11 занимает лишь 27.82%.

Microsoft потеряла стыд? В Windows 10 появилась непропускаемая полноэкранная реклама
© ITHome

Несмотря на попытки Microsoft увеличить привлекательность Windows 11 за счет интеграции функций, таких как Copilot, большинство пользователей остается верным «десятке».

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Windows 10
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#Microsoft