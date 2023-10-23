Microsoft потребовала объяснений от переходящих на Google Chrome пользователей

Microsoft потребовала объяснений от переходящих на Google Chrome пользователейНу или жалобно попросила — смотря как посмотреть
Компания Microsoft, кажется, не хочет, чтобы пользователи Windows переходили на Google Chrome.
Скачивание самого популярного браузера с использованием Microsoft Edge уже сопряжено с многочисленными баннерами и препятствиями, и теперь компания добавила ещё один барьер.
В прошлые выходные было замечено, что при попытке скачать Google Chrome с помощью Microsoft Edge, последний открывает боковую панель с опросом, предлагая пользователю объяснить, почему он решил попробовать другой браузер.
Теперь, помимо закрытия нескольких баннеров и полноразмерной рекламы на сайте Chrome, Edge предлагает пользователю ответить на вопросы опроса с такими вариантами ответов, как «Не могу легко искать в Google», «Не могу получить доступ к моим документам Google», «Здесь нет моих закладок или паролей» и т.д.
Интересно отметить, что Microsoft включила в список некоторые из самых популярных жалоб пользователей, такие как лента новостей, полная жёлтой прессы и часто вредных или ложных историй, а также «слишком много рекламы и всплывающих окон».
Вы можете отключить ленту новостей и забыть о её существовании, но всплывающие баннеры будут испытывать ваше терпение до предела.