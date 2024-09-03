Microsoft предложила новый способ прокачки производительности Windows... Который уже устарел

В блоге компании предложили проверять и оптимизировать автозагрузку в «Диспетчере задач», чтобы избежать замедления системы из-за ненужных приложений. Этот совет актуален с времён Windows XP и, по сути, ничего нового не предлагает.

Кроме того, Microsoft напомнила, что некоторые программы могут не отображаться в «Диспетчере задач», поэтому пользователям предложили искать их в папках AppData или в реестре системы.

Однако редактирование реестра требует осторожности и рекомендуется только опытным пользователям.

Таким образом, предложенные методы хоть и полезные, выглядят как шаг назад, поскольку они давно стали базовыми знаниями для большинства пользователей Windows.