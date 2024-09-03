Компьютеры
Опубликовано 03 сентября 2024, 07:25
1 мин.

Microsoft предложила новый способ прокачки производительности Windows... Который уже устарел

Как говорится, «спасибо, кэп!»
Не так давно Microsoft опубликовала рекомендации по улучшению производительности Windows, которые, хотя и эффективны, уже давно известны пользователям.
Microsoft предложила новый способ прокачки производительности Windows... Который уже устарел
© Microsoft

В блоге компании предложили проверять и оптимизировать автозагрузку в «Диспетчере задач», чтобы избежать замедления системы из-за ненужных приложений. Этот совет актуален с времён Windows XP и, по сути, ничего нового не предлагает.

Кроме того, Microsoft напомнила, что некоторые программы могут не отображаться в «Диспетчере задач», поэтому пользователям предложили искать их в папках AppData или в реестре системы.

Однако редактирование реестра требует осторожности и рекомендуется только опытным пользователям.

Таким образом, предложенные методы хоть и полезные, выглядят как шаг назад, поскольку они давно стали базовыми знаниями для большинства пользователей Windows.

Источник:Microsoft
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
,
#WINDOWS XP
,
#Microsoft