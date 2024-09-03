Microsoft предложила новый способ прокачки производительности Windows... Который уже устарел

Опубликовано 03 сентября 2024, 07:251 мин.
Microsoft предложила новый способ прокачки производительности Windows... Который уже устарелКак говорится, «спасибо, кэп!»
Не так давно Microsoft опубликовала рекомендации по улучшению производительности Windows, которые, хотя и эффективны, уже давно известны пользователям.
В блоге компании предложили проверять и оптимизировать автозагрузку в «Диспетчере задач», чтобы избежать замедления системы из-за ненужных приложений. Этот совет актуален с времён Windows XP и, по сути, ничего нового не предлагает.
Кроме того, Microsoft напомнила, что некоторые программы могут не отображаться в «Диспетчере задач», поэтому пользователям предложили искать их в папках AppData или в реестре системы.
Однако редактирование реестра требует осторожности и рекомендуется только опытным пользователям.
Таким образом, предложенные методы хоть и полезные, выглядят как шаг назад, поскольку они давно стали базовыми знаниями для большинства пользователей Windows.