Microsoft предсказала массовый релиз квантовых компьютеров уже в 2025 году

Вместе с Atom Computing Microsoft удалось впервые запутать 24 логических кубита, используя нейтральные атомы, удерживаемые лазерами.

Это рекордное достижение в области квантовой обработки данных и важный шаг на пути к созданию устойчивых и коммерчески доступных квантовых компьютеров.

Новое оборудование способно исправлять ошибки, возникающие при исчезновении атомов, что ранее представляло серьёзную проблему.

Испытания также показали успешное выполнение алгоритма Бернштейна-Вазирани, демонстрирующего преимущества квантовых вычислений перед классическими.

Ожидается, что уже в 2025 году квантовые машины, содержащие более 1000 физических кубитов, будут доступны для коммерческого использования. Такие системы смогут революционизировать химию, материаловедение и другие научные области.