Microsoft представила финальную версию Windows 11

Релиз новинки состоялся сегодня, 5 октября. Обновиться до неё могут все владельцы компьютеров, соответствующих требованиям, Что интересно, для пользователей Windows 10 апдейт до Windows 11 будет бесплатным, рассказали Ferra.ru представители Microsoft.

В числе основных новшеств системы называются обновлённое меню «Пуск». Оно переместилось с левого края к центру экрана. Также к нововведениям можно отнести виджеты. Они построены с использованием технологий искусственного интеллекта, благодаря чему ещё лучше помогают просматривать последние новости, прогноз погоды на завтра и т.д.