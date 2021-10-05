Microsoft представила финальную версию Windows 11

Microsoft представила финальную версию Windows 11Релиз получился по-настоящему масштабным
Релиз новинки состоялся сегодня, 5 октября. Обновиться до неё могут все владельцы компьютеров, соответствующих требованиям, Что интересно, для пользователей Windows 10 апдейт до Windows 11 будет бесплатным, рассказали Ferra.ru представители Microsoft.
В числе основных новшеств системы называются обновлённое меню «Пуск». Оно переместилось с левого края к центру экрана. Также к нововведениям можно отнести виджеты. Они построены с использованием технологий искусственного интеллекта, благодаря чему ещё лучше помогают просматривать последние новости, прогноз погоды на завтра и т.д.
Отдельное внимание представители Microsoft сакцентировали на обновлённом магазине приложений — Microsoft Store. Он получил новый дизайн и стал предоставлять доступ к сторонним магазинам.
Ещё одной интересной особенностью Windows 11 стала ориентированность на игры. Так, если компьютер пользователя подключён к дисплею с поддержкой HDR, то «Auto HDR автоматически обновит более 1000 игр DirectX 11 и DirectX 12 до увеличенного динамического диапазона, отображая гораздо более широкую палитру цветов и яркости».
Отметим, что также Microsoft внедрила более продвинутую защиту в новую версию системы.
Прошлый год доказал, что безопасность должна быть встроена в аппаратное обеспечение на каждом этапе от микросхемы до облака. Почти 80% респондентов считают, что одного программного обеспечения недостаточно для защиты от возникающих угроз. Windows 11 была разработана с учётом требований безопасности, чтобы справиться с проблемами, которые могут возникнуть в этой новой рабочей среде и за её пределами.