Опубликовано 01 декабря 2025, 08:15
Microsoft признала баг KB5064081, из-за которой в Windows 11 пропадает кнопка ввода пароля

Неловко вышло...
Microsoft признала проблему в предварительном обновлении Windows 11 с номером KB5064081.
После установки у части пользователей на экране блокировки пропадает иконка ввода пароля: в списке вариантов входа ее просто не видно.

При этом сама функция никуда не делась — пароль по-прежнему можно ввести, если нажать на «пустое» место, где раньше была кнопка, и дождаться появления поля ввода.

Сбой затронул именно превью-версию апдейта, то есть страдают в основном участники программы Windows Insider. На обычных пользователей это обновление пока не распространяется, поэтому речь не идет о массовом инциденте или угрозе безопасности.

В Microsoft уже подтвердили баг на странице поддержки и пообещали исправление в одном из следующих обновлений.

История в очередной раз показывает: даже простые патчи интерфейса могут неожиданно усложнить жизнь тем, кто просто хотел обновить систему.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
