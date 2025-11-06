Microsoft признала, что октябрьские патчи Windows 10 и 11 вызвали массовый сбой BitLocker

После установки патчей, некоторые ПК начали загружаться в режим восстановления, требуя ввода ключа шифрования. Проблема затронула в основном устройства на базе Intel с поддержкой режима Modern Standby — технологии, позволяющей компьютеру оставаться подключённым к сети во время сна.

Из-за ошибки система ошибочно воспринимает этот режим как угрозу и активирует защиту BitLocker.

Microsoft заявила, что данные пользователей не повреждены, если у них есть ключ восстановления. Компания уже готовит исправление, а временно сбой можно устранить через групповые политики Known Issue Rollback.

Схожие инциденты происходили и ранее — аналогичный баг наблюдался в мае 2025 года. Эксперты напоминают, что BitLocker теперь включён по умолчанию во всех версиях Windows 11, поэтому ключ шифрования стоит хранить в надёжном месте.