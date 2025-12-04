Microsoft признала массовые баги Windows 11: ломаются Пуск, Проводник и Панель задач

Проблемы появились после июльского обновления 2025 года (KB5062553) и затронули корпоративные системы на Windows 11 24H2 и 25H2. Осенние патчи, включая KB5070311, также оказались с багами.

Сбой связан с XAML-компонентами: у пользователей появляется черный экран при входе, Пуск не открывается, Explorer.exe падает на старте, а приложения, зависящие от XAML, вылетают при запуске.

Домашние ПК почти не страдают — речь в основном об управляемых корпоративных средах.

Microsoft опубликовала список всех симптомов и временные решения. Главное — перерегистрация системных пакетов XAML через PowerShell, что восстанавливает работу Shell Infrastructure Host.

Также компания предложила логон-скрипт, задерживающий запуск Проводника до полной инициализации системных компонентов. Полное исправление обещают в следующих обновлениях.