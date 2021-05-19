Microsoft признала отмену так и невышедшей системы Windows 10X

По словам представителей техногиганта, девелоперы и вправду не планируют выпускать ОС ни в 2021, ни в каком-либо другом году. Как пишет Microsoft в своём блоге, вместо этого она решила «извлечь выгоду из полученного опыта и ускорить интеграцию ключевой технологии 10X в другие части Windows и продукты компании».

С чем связано подобное решение — неизвестно. Возможно, в дальнейшем редмондская компания намерена сделать из Windows 10X единую универсальную ОС, которая будет распространяться и на компьютеры, и на планшеты, и даже на смартфоны — почему нет?