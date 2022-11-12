Microsoft призналась, что свежее обновление Windows 11 делает компьютеры медленнее в играх

Игроки по всему миру отметили, что после апдейта системы, они столкнулись с жёсткими просадками fps, а также различными дёрганьями и сбоями. При этом изначально многие предполагали, что виной всему видеокарты NVIDIA.

Практически сразу после этого производитель видеокарт выпустил срочную бета-версию драйвера, призванного устранить проблему. Но затем уже представители Microsoft заяили, что проблема затрагивает куда более широкий спектр оборудования.