Microsoft продолжает обновлять Windows 7 несмотря на окончание официальной поддержки

По словам компании, она сделала одно-единственное исключение после окончания поддержки Windows 7 в связи с тем, что крайнее обновления от 14 января принес достаточно заметную неприятность для пользователей системы. Так, у многих владельцев компьютеров на Windows 7 обои на рабочем столе превращались в обыкновенный однотонный черный фон. Именно данную проблему новый апдейт и призван решить.

Представители Microsoft сделали отдельный акцент на том факте, что крайнее обновление исправляет лишь данный баг и ничего более, так что формально она практически не нарушила данного ранее слова. К слову, сам патч вышел для Windows 7 SP1 и Server 2008 R2 SP1.