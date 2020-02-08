Компьютеры
Сегодня 16:12
Microsoft продолжает обновлять Windows 7 несмотря на окончание официальной поддержки
По словам компании, этот случай — единственное исключение
Microsoft выпустила новое дополнение для, казалось бы, потерявшей поддержку со стороны компании Windows 7. Таким образом технологический гигант нарушил данное ранее слово, согласно которому их устаревшая, но все еще пользующаяся огромной популярностью, настольная операционная система впредь не получит ни единого апдейта.
По словам компании, она сделала одно-единственное исключение после окончания поддержки Windows 7 в связи с тем, что крайнее обновления от 14 января принес достаточно заметную неприятность для пользователей системы. Так, у многих владельцев компьютеров на Windows 7 обои на рабочем столе превращались в обыкновенный однотонный черный фон. Именно данную проблему новый апдейт и призван решить.
Представители Microsoft сделали отдельный акцент на том факте, что крайнее обновление исправляет лишь данный баг и ничего более, так что формально она практически не нарушила данного ранее слова. К слову, сам патч вышел для Windows 7 SP1 и Server 2008 R2 SP1.