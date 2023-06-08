Microsoft раскрыла дизайн обновлённого для Windows 11 «Проводника»

В новом варианте главной страницы «Проводника» будут отображаться недавно использованные или добавленные в «Избранное» файлы.

Одной из интересных новинок является и улучшенное управление подсветкой в устройствах от таких производителей, как Razer и Asus. Пользователям больше не будет необходимости устанавливать специальное фирменное приложение для этого — в ряде случаев функционала самой операционной системы будет достаточен.