Microsoft раскрыла дизайн обновлённого для Windows 11 «Проводника»Теперь ещё больше похоже на браузер
Microsoft объявила о выпуске тестовой версии Windows 11 под номером 23475 для участников программы Windows Insider.
Эта сборка предлагает пользователям познакомиться с несколькими важными нововведениями и обновлениями в операционной системе.
Самый значительный апдейт затронул «Проводник», который становится всё более похожим на браузер Microsoft Edge. Теперь его дизайн включает в себя вкладки в верхней части и адресную строку, которую можно использовать для доступа к локальным и «облачным» папкам.
В новом варианте главной страницы «Проводника» будут отображаться недавно использованные или добавленные в «Избранное» файлы.
Одной из интересных новинок является и улучшенное управление подсветкой в устройствах от таких производителей, как Razer и Asus. Пользователям больше не будет необходимости устанавливать специальное фирменное приложение для этого — в ряде случаев функционала самой операционной системы будет достаточен.