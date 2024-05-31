Microsoft раскрыла методику сравнения производительности флагманских чипов Snapdragon X Elite и Apple M3

Компания настолько уверена в своих успехах, что провела целый день, демонстрируя в своей штаб-квартире в Редмонде, Вашингтон, сравнение нового ноутбука Surface с MacBook Air.

Microsoft начала день с измерения производительности Surface Laptop и MacBook Air M3. В тесте Cinebench 2024 многопотоковая производительность Surface Laptop достигла 980 баллов, а в тесте Geekbench 6 — 14 000 баллов.

Компания утверждает, что Surface Laptop будет на 50% быстрее MacBook Air M3 в многопотоковых рабочих нагрузках Cinebench и на 16% быстрее в Geekbench 6. На прошлой неделе Microsoft заявила, что ПК Copilot Plus будут «на 58% быстрее MacBook Air M3».

Редмондцы также провели тесты реальной производительности. В тесте HandBrake ToS Surface Laptop с процессором Snapdragon X Elite закодировал 4K видео за 5 минут и 8 секунд, тогда как MacBook Air M3 понадобилось 6 минут и 26 секунд.

Это также было вдвое быстрее, чем Surface Laptop 5 с процессором Intel 12-го поколения, который справился за 10 минут и 30 секунд.

Microsoft провела тесты на время работы от батареи, симулируя веб-серфинг и воспроизведение видео.

Surface Laptop продержался 16 часов и 56 минут в тесте на веб-серфинг, что превосходит MacBook Air M3, который продержался 15 часов и 25 минут. В тесте на воспроизведение видео Surface Laptop продержался более 20 часов, тогда как MacBook Air M3 — 17 часов и 45 минут.

Microsoft также продемонстрировала производительность NPU.

NPU в Snapdragon X Elite оказался почти в два раза быстрее в задачах ускорения AI, чем M3 Neural Engine, согласно бенчмарку Procyon AI Computer Vision. Surface Laptop набрал 1745 баллов, тогда как MacBook Air — 889. Snapdragon X Elite имеет 45 TOPS производительности AI, что значительно больше, чем 18 TOPS у M3.