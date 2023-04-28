Microsoft раскрыла название финального обновления для Windows 10

Стоит отметить, что релиз апдейта состоялся ещё в конце прошлого года. Все издания Windows 10 22H2 (Home, Pro, Enterprise, Education, Pro Education, Pro for Workstations и IoT Enterprise) перестанут обслуживать уже в октябре 2025 года.

В связи с этим Microsoft настоятельно рекомендует перейти на Windows 11. При этом пользователям и организациям, которые должны остаться на Windows 10, компания посоветовала обновить свои устройства до версии Windows 10 22H2.

Это связано с тем, что только данная версия продолжит получать ежемесячные обновления безопасности, вплоть до 14 октября 2025 года.

Напомним, что накануне Valve выпустила обновление Steam, в котором запустила счётчик до момента прекращения поддержки Windows 7 и 8.