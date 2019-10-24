Компьютеры
Сегодня 19:14
Microsoft разбогатела за счет снятия Windows 7 с поддержки
Это также увеличит лицензирование Windows
Компания Microsoft поделилась финансовыми результаты первого квартала 2020 года, сообщив, что доходы составили 33,1 млрд долларов, тогда как чистая прибыль оказалась равна 10,7 млрд долларов. Отмечается, что доход компании увеличился на 14%, а чистая прибыль выросла на 21%.
Известно, что благодаря доходам Microsoft от облачных вычислений и Office компания начала получать стабильные доходы, в то же время, доходы как от Surface, так и от общего дохода от игр сократились.
Представители компании также заявили, что они все ближе на пути к прекращению поддержки Windows 7, в результате чего прогнозируется рост лицензирования Windows. Именно это позволило увеличить доходы Windows OEM Pro на 19% , что, по словам Microsoft, опережает общий рынок коммерческих ПК.
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