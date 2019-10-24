Microsoft разбогатела за счет снятия Windows 7 с поддержки

Известно, что благодаря доходам Microsoft от облачных вычислений и Office компания начала получать стабильные доходы, в то же время, доходы как от Surface, так и от общего дохода от игр сократились.

Представители компании также заявили, что они все ближе на пути к прекращению поддержки Windows 7, в результате чего прогнозируется рост лицензирования Windows. Именно это позволило увеличить доходы Windows OEM Pro на 19% , что, по словам Microsoft, опережает общий рынок коммерческих ПК.