Microsoft сделает более нагруженной «Панель задач» в Windows 11

Вчера в 23:02
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Microsoft сделает более нагруженной «Панель задач» в Windows 11И это сложно назвать чем-то хорошим
Несмотря на то, что ещё не прошло и года с момента релиза Windows 11, компания Microsoft активно занимается доработкой своей главной ОС.
Так, например, стало известно, что компания намерена реализовать функцию по отображению большего количества информационного контента прямо на «Панели задач». Таким образом она, якобы, хочет частично заменить инструмент «Виджеты».
Отметим, что в свою очередь «Виджеты» в Windows 11 представляют из себя переработанные «Новости и интересы», которые знакомы по Windows 10.
Правда, в отличие от прошлой версии системы, в новой выводимый контент представляет из себя новости, результаты спортивных матчей, курсы валют и т.д.
Сообщается, что в самой Microsoft считают, что обновление поможет быть в курсе последних событий без лишних действий.