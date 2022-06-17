Microsoft сделает более нагруженной «Панель задач» в Windows 11

Отметим, что в свою очередь «Виджеты» в Windows 11 представляют из себя переработанные «Новости и интересы», которые знакомы по Windows 10.

Правда, в отличие от прошлой версии системы, в новой выводимый контент представляет из себя новости, результаты спортивных матчей, курсы валют и т.д.

Сообщается, что в самой Microsoft считают, что обновление поможет быть в курсе последних событий без лишних действий.