Microsoft сделала обязательным обновление Moment 5 для Windows 11

Moment 5 изначально вышел 29 февраля 2024 года для участников инсайдерской программы тестирования Windows, далее в марте стало доступно как опциональное обновление.

Теперь все пользователи Windows 11 обязаны его установить.

Данное обновление не столь масштабно, как предыдущие, но вносит ряд важных изменений. Среди них: улучшенные алгоритмы раскладки окон (Snap Layouts), оптимизация приложения «Параметры», расширение функций доступности.

Чтобы обновиться, откройте «Параметры» —> «Центр обновления Windows» и нажмите «Проверить наличие обновлений». Система установит KB5036893 (сборка 22631.3447).

Примечательно, что Moment 5 содержит функции, доступные не только в Windows 11 23H2, но и в более ранней сборке 22H2. Ожидается, что следующая крупная версия системы – Windows 11 24H2 (сборка 26100) – будет выпущена уже в этом году.