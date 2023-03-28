Microsoft скопирует у macOS внешний вид для Windows 12. Вот доказательства

Тогда многие решили, что слив контролируемый и ненастоящий. Но сейчас со своим словом решил выступить Брэд Сэмс, заместитель директора компании Stardock software. По его словам, на скриншотах самая что ни на есть новая версия ОС от Microsoft.

Так, свидетельства того, что в компании тестируют новый пользовательский интерфейс, были обнаружены в сборке Windows 11 Dev Build 25300. Эксперты обнаружили в операционной системе три опции:

Скрыть часы на панели задач. Скрыть время и дату на панели задач. Скрыть информацию о времени и дате на панели задач.

Активация первых двух опций или последней приводит к появлению дизайна Windows 12, который очень похож на просочившийся скриншот.

Сэмс считает, что скриншот действительно может быть прототипом будущей операционной системы под кодовым названием Next Valley.

При этом стоит отметить, что дальнейшие подробности о Windows 12 ещё не раскрыты. Но учитывая, что первые утечки уже есть, в будущем можно рассчитывать на всё более частое их появление.