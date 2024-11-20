Microsoft сломала Windows 11 24H2 — обновление не устанавливается по неизвестной причине

Пользователи сообщают о сбоях при установке: процесс зависает на 35%, 37% или 40%, а система выдает ошибки с кодами «0x800f0991» и «0x800f0922».

Некоторые утверждают, что, несмотря на успешное завершение установки, настройки Windows показывают, что обновление не применено. Это вызывает путаницу, так как невозможно определить, находится ли система в актуальном состоянии.

Проблема затрагивает устройства с последней версией Windows 11 и пока не имеет официального решения.

Microsoft не дала комментариев по поводу сложившейся ситуации, оставив пользователей искать обходные пути или отложить обновление. Остается лишь ждать, когда редмондцы выпустят патч, исправляющий проблему.