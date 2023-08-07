Microsoft случайно раскрыла ещё не анонсированный процессор AMD

Среди новых процессоров, добавленных в список, находятся AMD Ryzen 5 PRO 4655G и AMD Ryzen 5 PRO 4655GE, которые основаны на линейке Renoir от AMD. Эта линейка представляет собой APU на базе Zen 2 с встроенной графикой 2-го поколения Vega.

Однако наиболее интересным является процессор Ryzen 3 5380U, который ещё не был официально представлен. По всей видимости, этот процессор принадлежит к линейке Lucienne от AMD, представляющей собой мобильные чипы на базе Zen 2 с интегрированной графикой Vega.

Данный инцидент является напоминанием о том, что даже крупные компании, такие как Microsoft, могут допустить ошибки и случайно раскрыть информацию о продуктах своих партнёров.

На данный момент неясно, когда AMD планирует официально представить этот процессор.