Microsoft случайно выложила в открытый доступ «активатор» скрытых функций Windows 11

Microsoft случайно выложила в открытый доступ «активатор» скрытых функций Windows 11Неловко получилось
Microsoft случайно раскрыла внутренний инструмент, который может активировать скрытые функции в предварительных версиях Windows 11.
Инструмент, называнный «StagingTool», позволяет инженерам и тестировщикам Microsoft пробовать функции, которые всё ещё находятся в разработке, а также обходить A/B тестирование, чтобы получить доступ к функциям, независимо от того, были ли они «официально» предоставлены или нет.
Утилиту обнаружили в bug bash квесте в Feedback Hub, где была включена ссылка на StagingTool, предназначенная только для внутренних тестировщиков.
Квесты с тех пор были удалены, но StagingTool уже распространяется в сети.
StagingTool — это интерфейс командной строки, который использует «идентификаторы функций» для включения и отключения возможностей.
Многие идентификаторы функций можно найти на GitHub при выпуске новой предварительной сборки Windows 11 Insider Preview. Используя эти идентификаторы, вы можете использовать StagingTool для лёгкого включения тех или иных возможностей системы.