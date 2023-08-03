Microsoft случайно выложила в открытый доступ «активатор» скрытых функций Windows 11

Инструмент, называнный «StagingTool», позволяет инженерам и тестировщикам Microsoft пробовать функции, которые всё ещё находятся в разработке, а также обходить A/B тестирование, чтобы получить доступ к функциям, независимо от того, были ли они «официально» предоставлены или нет.

Утилиту обнаружили в bug bash квесте в Feedback Hub, где была включена ссылка на StagingTool, предназначенная только для внутренних тестировщиков.

Квесты с тех пор были удалены, но StagingTool уже распространяется в сети.