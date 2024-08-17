Microsoft сняла ограничение на размер разделов FAT32 с 32 ГБ до 2 ТБ

Опубликовано 17 августа 2024, 18:00
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Microsoft сняла ограничение на размер разделов FAT32 с 32 ГБ до 2 ТБДля создания таких разделов теперь не нужно стороннее ПО
Компания Microsoft в последней тестовой сборке Windows 11 на канале Canary сняла ограничение на размер разделов FAT32. Теперь их максимальный размер составляет 2 ТБ.
Ранее стандартный размер ограничивался 32 ГБ, а Windows могла считывать файловые системы FAT32 большего размера, созданные только в других ОС или с помощью сторонних приложений.
Увеличение максимального размера FAT32 до 2 ТБ представлено в текущей тестовой версии Windows 11. Когда оно станет широко доступным, пользователи смогут использовать системную команду для создания разделов объёмом до 2 ТБ без установки сторонних приложений или использования PowerShell.
Как отмечается, инструмент форматирования дисков для FAT32 с графическим интерфейсом по-прежнему будет иметь ограничение в размере до 32 ГБ.