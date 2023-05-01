Microsoft сократит число назойливых уведомлений в Windows 11

По мнению ряда пользователей, данное нововведение положительно скажется на пользовательском опыте большинства, кто пользуется Windows 11. Банально потому, что избыточное количество уведомлений может отвлекать.

Пока что доступ к новой функции есть у участников тестирования операционки. Но со временем, стоит полагать, она доберётся до всех.