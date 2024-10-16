Microsoft спустя неделю признала приводящую к генерации неудаляемого мусора ошибку

На многих компьютерах при попытке очистить диск от мусора Windows выдаёт уведомление о невозможности удалить файлы. Пользователи говорили, что ОС выдавала уведомления о разных причинах невозможности удаления появившегося мусора, но Microsoft признала, что дело в системной ошибке.

Неудаляемый мусор объёмом порядка 9 ГБ стал появляться в системе после установки обновления 24H2, которое Microsoft начала недавно распространять на компьютеры. Сначала компания не признавала наличие ошибки и зависимой проблемы, но в итоге специалисты вендора признали баг и пообещали изучить причины и найти исправление.