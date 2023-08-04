Microsoft убила голосового помощника Cortana на Windows 11

Microsoft убила голосового помощника Cortana на Windows 11Прощай, подруга
Свежее обновление Windows 11 убило голосового помощника Cortana.
Это не стало сюрпризом, учитывая, что за последние два года ассистент не получил ни единого обновления функций.
Новый апдейт Microsoft Store, который начал распространяться среди ряда пользователей Windows 11, отключает отдельное приложение личного помощника.
Теперь при открытии программы появляется уведомление о том, что «Cortana в Windows как отдельное приложение устарела», и предлагается ссылка на страницу с дополнительной информацией, которая открывает документацию поддержки Microsoft.
И хоть приложение перестало работать на Windows 11, пока что оно продолжает работать на Windows 10. Но в Microsoft уже заявили о планах на убийство Cortana для Windows 10 в течение ближайших нескольких недель.
Напомним, что Cortana была ответом Microsoft на Siri от Apple и дебютировала на рабочем столе Windows 10.