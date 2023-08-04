Microsoft убила голосового помощника Cortana на Windows 11

Это не стало сюрпризом, учитывая, что за последние два года ассистент не получил ни единого обновления функций.

Новый апдейт Microsoft Store, который начал распространяться среди ряда пользователей Windows 11, отключает отдельное приложение личного помощника.

Теперь при открытии программы появляется уведомление о том, что «Cortana в Windows как отдельное приложение устарела», и предлагается ссылка на страницу с дополнительной информацией, которая открывает документацию поддержки Microsoft.