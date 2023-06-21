Microsoft удалит «устаревшие функции» в Проводнике на Windows 11. Что конкретно пойдёт под нож

В списке функций, которые будут исключены, можно найти отображение системных файлов, вывод букв дисков, постоянное отображение значков вместо эскизов, отображение описания папок и зашифрованных файлов NTFS другим цветом, а также демонстрация суммарного размера файлов в описании папок.

По словам разработчиков системы, эти функции используются незначительным числом пользователей и их удаление является частью усилий по сокращению доступных настроек в Проводнике.

При этом все желающие смогут продолжать использовать эти функции. Достаточно будет лишь внести соответствующие изменения в реестр.