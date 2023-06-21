Microsoft удалит «устаревшие функции» в Проводнике на Windows 11. Что конкретно пойдёт под нож

20:57, 21 июня 2023
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Microsoft удалит «устаревшие функции» в Проводнике на Windows 11. Что конкретно пойдёт под ножНо изменения будут обратимы
Компания Microsoft объявила о планах убрать ряд функций из меню настроек Проводника в операционной системе Windows 11.
В списке функций, которые будут исключены, можно найти отображение системных файлов, вывод букв дисков, постоянное отображение значков вместо эскизов, отображение описания папок и зашифрованных файлов NTFS другим цветом, а также демонстрация суммарного размера файлов в описании папок.
По словам разработчиков системы, эти функции используются незначительным числом пользователей и их удаление является частью усилий по сокращению доступных настроек в Проводнике.
При этом все желающие смогут продолжать использовать эти функции. Достаточно будет лишь внести соответствующие изменения в реестр.