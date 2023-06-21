Компьютеры
20:57, 21 июня 2023
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Microsoft удалит «устаревшие функции» в Проводнике на Windows 11. Что конкретно пойдёт под нож

Но изменения будут обратимы

Компания Microsoft объявила о планах убрать ряд функций из меню настроек Проводника в операционной системе Windows 11.

В списке функций, которые будут исключены, можно найти отображение системных файлов, вывод букв дисков, постоянное отображение значков вместо эскизов, отображение описания папок и зашифрованных файлов NTFS другим цветом, а также демонстрация суммарного размера файлов в описании папок.

По словам разработчиков системы, эти функции используются незначительным числом пользователей и их удаление является частью усилий по сокращению доступных настроек в Проводнике.

При этом все желающие смогут продолжать использовать эти функции. Достаточно будет лишь внести соответствующие изменения в реестр.

Источник:Tom's Hardware
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