Microsoft ухудшила панель задач в Windows 11

И вот, согласно свежим данным, легендарная панель задач будет немного ухудшена в Windows 11. Так, например, уже сейчас исчезла возможность размещать её на любой части экрана, пишет GizChina. Неизвестно, вернёт ли Microsoft эту возможность в будущем, но пока нет никаких предпосылок к этому.

Ещё одним упущением новой системы стало исчезновение из панели задач функции точного времени. Если быть точнее, речь идёт об исчезновении индикаторов секунд — теперь пользователи смогут увидеть лишь часы и минуты.