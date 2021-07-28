Microsoft ухудшила панель задач в Windows 11

Компьютеры
Сегодня в 13:49
Microsoft ухудшила панель задач в Windows 11Пользователи будут вынуждены снова привыкать к отсутствию некоторых функций
Релиз новейшей Windows 11 состоится лишь ближе к концу 2021 года. Но во-первых, уже сейчас Microsoft тестирует новую систему среди участников программы Insider. Во-вторых, компания самолично сообщает о части нововведений, которые ждут пользователей с выходом ОС.
И вот, согласно свежим данным, легендарная панель задач будет немного ухудшена в Windows 11. Так, например, уже сейчас исчезла возможность размещать её на любой части экрана, пишет GizChina. Неизвестно, вернёт ли Microsoft эту возможность в будущем, но пока нет никаких предпосылок к этому.
Ещё одним упущением новой системы стало исчезновение из панели задач функции точного времени. Если быть точнее, речь идёт об исчезновении индикаторов секунд — теперь пользователи смогут увидеть лишь часы и минуты.