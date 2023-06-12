Microsoft уличили в разработке Windows 12

Во время одного из ключевых докладов был показан скриншот с упоминанием сессии «следующее поколение Windows», о которой ничего конкретного не рассказали.

Данный факт вызвал интерес среди участников конференции и технических энтузиастов по всему миру. Может ли это быть намеком на появление Windows 12?

Отметим, что ранее Microsoft уклончиво упоминала о «Next Valley Prototype Design», что можно считать намеком на следующее поколение Windows. Предварительные тесты внутри компании подразумевают, что Windows 12 будет иметь новый вид рабочего стола с плавающей панелью задач, не имеющей системного трея.