Microsoft уличили в разработке Windows 12

Microsoft уличили в разработке Windows 12Пора бы, учитывая потенциальный анонс в 2024-м
На конференции разработчиков Build 2023, Microsoft оставила, возможно, первое подтверждение разработки новой версии своей операционной системы — Windows 12.
Во время одного из ключевых докладов был показан скриншот с упоминанием сессии «следующее поколение Windows», о которой ничего конкретного не рассказали.
Данный факт вызвал интерес среди участников конференции и технических энтузиастов по всему миру. Может ли это быть намеком на появление Windows 12?
Отметим, что ранее Microsoft уклончиво упоминала о «Next Valley Prototype Design», что можно считать намеком на следующее поколение Windows. Предварительные тесты внутри компании подразумевают, что Windows 12 будет иметь новый вид рабочего стола с плавающей панелью задач, не имеющей системного трея.
Подтверждение нового дизайна можно найти и в предварительных сборках Windows 11. В них появилась опция отключения часов и даты на панели задач, что соответствует описанию функций Windows 12, над которыми Microsoft, по слухам, работает.
Хотя все это пока лишь спекуляции, слухи о возможном появлении Windows 12 продолжают распространяться. И если верить данным инсайдеров, ожидание может оказаться недолгим. Вполне вероятно, что Windows 12, или как бы она ни называлась, может быть выпущена уже в 2024 году.