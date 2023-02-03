Компьютеры
06:07, 03 февраля 2023
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Microsoft усложнила отказ от обновления до Windows 11

Радует, что пока она не лишила такой возможности в принципе

Microsoft вполне активно продолжает свою кампанию по настырному переводу пользователей Windows 10 на более новую версию операционной системы.

Microsoft усложнила отказ от обновления до Windows 11

Фото: YouTube / Sandeep Singh Sandeep Singh

Но на этот раз агрессивные призывы компании вызвали критику со стороны пользователей. Они пожаловались на то, что процесс отказа от предложения оказался чрезмерно сложным.

Так, редмондская компания показывает на рабочем столе пользователей Windows 10 предложение об обновлении. И им предлагается выбор: мгновенная или запланированная установка.

При этом никто не лишает их возможности отказаться от обновления, но данный процесс включает аж четыре полноценных шага, которые заканчиваются нажатием на кнопку «Оставить Windows 10». Все этапы можно увидеть на скриншотах ниже:

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Фото: Twitter

Что интересно, представители Microsoft попытались оправдаться, заявив, что процесс обновления необходим для обеспечения пользователей новейшими функциями и улучшением безопасности.

Источник:Twitter
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