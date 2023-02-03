Microsoft усложнила отказ от обновления до Windows 11

Но на этот раз агрессивные призывы компании вызвали критику со стороны пользователей. Они пожаловались на то, что процесс отказа от предложения оказался чрезмерно сложным.

Так, редмондская компания показывает на рабочем столе пользователей Windows 10 предложение об обновлении. И им предлагается выбор: мгновенная или запланированная установка.

При этом никто не лишает их возможности отказаться от обновления, но данный процесс включает аж четыре полноценных шага, которые заканчиваются нажатием на кнопку «Оставить Windows 10». Все этапы можно увидеть на скриншотах ниже: