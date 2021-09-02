Microsoft усложнила удаление ненужных программ из «Панели задач» в Windows 11

Очередной такой билд под номером Windows 11 Insider Preview Build 22000.176 был выпущен накануне. И в нём IT-гигант внедрил одно маленькое изменение, которое сильно усложнит жизнь большинству пользователей.

Речь идёт об исчезновении функции удаления ярлыков ненужных приложений с «Панели задач» через клик правой мыши по ним. То есть да, сама возможность избавиться от ярлыков осталась, но для этого теперь необходимо проводить определённые манипуляции в «Настройках», сообщает How-To Geek.

Если недовольство пользователей нововведением станет массовым, возможно, Microsoft вернёт всё как было. Но пока что нам придётся радоваться имеющемуся раскладу.