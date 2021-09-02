Microsoft усложнила удаление ненужных программ из «Панели задач» в Windows 11

Компьютеры
Вчера в 22:39
Microsoft усложнила удаление ненужных программ из «Панели задач» в Windows 11Радует хоть, что возможность всё же осталась
По последним данным, Microsoft выпустит финальную версию Windows 11 уже 5 октября 2021 года. Но перед этим нас ждёт как минимум несколько тестовых сборок системы.
Очередной такой билд под номером Windows 11 Insider Preview Build 22000.176 был выпущен накануне. И в нём IT-гигант внедрил одно маленькое изменение, которое сильно усложнит жизнь большинству пользователей.
Речь идёт об исчезновении функции удаления ярлыков ненужных приложений с «Панели задач» через клик правой мыши по ним. То есть да, сама возможность избавиться от ярлыков осталась, но для этого теперь необходимо проводить определённые манипуляции в «Настройках», сообщает How-To Geek.
Если недовольство пользователей нововведением станет массовым, возможно, Microsoft вернёт всё как было. Но пока что нам придётся радоваться имеющемуся раскладу.