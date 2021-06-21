Microsoft вернёт виджеты в Windows 11 и прокачает их

Видимо, в Microsoft вновь передумали и решили вернуть виджеты в грядущей Windows 11. По крайней мере, об это заявляет интернет-инсайдер под ником Walking Cat, передаёт Neowin.

Что интересно, новые виджеты смогут разрабатывать и сторонние разработчики. В свою очередь пользователи смогут настраивать их по своему вкусу.