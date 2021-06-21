Microsoft вернёт виджеты в Windows 11 и прокачает их

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Сегодня в 08:27
Microsoft вернёт виджеты в Windows 11 и прокачает ихНеужели компания наконец-то найдёт им применение?
Ещё в далёком 2006 году в Windows Vista появились виджеты. Прожили они недолго — уже с выходом Windows 8 разработчики отказались от этого дополнения рабочего стола.
Видимо, в Microsoft вновь передумали и решили вернуть виджеты в грядущей Windows 11. По крайней мере, об это заявляет интернет-инсайдер под ником Walking Cat, передаёт Neowin.
Что интересно, новые виджеты смогут разрабатывать и сторонние разработчики. В свою очередь пользователи смогут настраивать их по своему вкусу.
При этом источник также сообщил, что первое время Windows 11 будет содержать в себе лишь встроенные варианты — по всей видимости, IT-гигант запланировал добавить пользовательские виджеты с одним из будущих обновлений системы.
Напомним, что анонс Windows 11 должен состояться 24 июня в рамках свежей презентации Microsoft.